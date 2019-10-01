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Denizciler Samsun’a çıkarma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu’nda öğrenim gören 101 öğrenci ve mürettebat, TCG Sancaklar (L-403) adli gemi ile ileri deniz eğitimi kapsamında Samsun Limanı’na demir attı.Deniz Kuvvetleri Komutanlığına deniz subayı yetiştirme hedefi doğrultusunda öğrenciler, okulda bulunan askeri laboratuvarları, okul gemileri, eğitim botları, yelkenli ve kürekli teknelerden istifade ile teorik ve uygulamalı askeri eğitime tabi tutuluyor.

Denizciler Samsun’a çıkarma yaptı

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulu’nda öğrenim gören 101 öğrenci ve mürettebat, TCG Sancaklar (L-403) adli gemi ile ileri deniz eğitimi kapsamında Samsun Limanı’na demir attı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına deniz subayı yetiştirme hedefi doğrultusunda öğrenciler, okulda bulunan askeri laboratuvarları, okul gemileri, eğitim botları, yelkenli ve kürekli teknelerden istifade ile teorik ve uygulamalı askeri eğitime tabi tutuluyor. Bunun yanı sıra elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, gemi inşa ve endüstri mühendisliği dallarında akademik eğitimler alıyorlar.
Deniz Harp Okulu 3’üncü sınıfında eğitim görmekte olan 101 Türk öğrenci, 24 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında 12 gün süre ile taktik manevralar, seyir, yangın-yara savunma, makine ve gemicilik eğitimlerini kapsayan ileri deniz eğitimlerine tabi tutuluyor. Öğrenciler böylece eğitim-öğretim dönemi boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulama imkanı buluyorlar.
’Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin savunucusu olacak öğrenciler, ileri deniz eğitimlerini günümüz deniz harekatı ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayan, modern silah ve sistemlere sahip TCG Sancaktar (L-403) ile icra ediyor. İcra edilen eğitimler sonrasında öğrencilerin, deniz subayının gemi yaşamını gerçek koşullarla tecrübe ederek öğrenmeleri, Türk deniz harp tarihinden dersler çıkararak denizi ve denizciliği bir yaşam biçimi olarak özümsemeleri hedefleniyor.
İleri deniz eğitimi kapsamında Marmara Denizi ve Karadeniz’de toplam 1068 deniz mili seyir icra edilecek. Deniz Harp Okulu öğrencileri öncelikle Çanakkale Kdz. Ereğli-Zonguldak Limanı’nı ziyaret ettiler. Daha sonrasında Samsun Liman ziyareti gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’na gelerek çelenk bırakan öğrenciler saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.
Liman ziyaretleri kapsamında öğrencilerin temsil yeteneklerini geliştirmek, bilgi ve görgülerini arttırmak maksadıyla makam ziyaretleri ile askeri birlikte kültür gezileri icra edilecek.

Denizciler Samsun’a çıkarma yaptı

Denizciler Samsun’a çıkarma yaptı

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