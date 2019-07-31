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Denizcilerin yelken direkleri üzerinde bulunduğu donanma gemisi Havana ziyaretinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Venezuela Donanması’na ait bir eğitim gemisi, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Küba’da Havana Limanı’na demir attı.

Venezuela Donanması’na ait bir eğitim gemisi, 4 günlük resmi ziyaret kapsamında dün geldiği Küba’da Havana Limanı’na demir attı. Donanma gemisinde kadın ve erkek denizcilerin bir kısmının yelken direkleri üzerinde olması dikkat çekti.
Venezuela Donanması’na ait Simon Bolivar isimli yelkenli eğitim gemisi, 4 günlük bir resmi ziyaret kapsamında geldiği Havana limanına demir attı. Küba’ya 4 günlük resmi bir ziyaret kapsamında gelen Simon Bolivar isimli geminin Havana Limanı’na yanaşma anı renkli görüntülere sahne oldu. Eğitim gemisinin limana yanaştığı sırada mürettebattan kadın ve erkek denizcilerin bir kısmı yelken direkleri üzerindeydi.
Güvertesinde 195 mürettebat bulunan gemi, Küba Devrim Silahlı Kuvvetleri’nin 21 top atışlı selamı eşliğinde limana yanaştı. Geminin limana yanaşmasını izlemeye gelen Havana sakinleri, Avenida del Puerto (Liman Caddesi) boyunca bir araya geldi.
Geminin kaptanı Tuğamiral Alexander Rivero, ziyaretlerinin dünyada tansiyonun yükseldiği bu dönemde barış ve dayanışma mesajı taşımayı hedeflediğini söyledi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Venezuelalı denizciler Devrim Donanması Kumandanı’nı ziyaret edecek ve kaldıkları süre boyunca tarihi ve kültürel açıdan ilginç yerleri gezecek.
Simon Bolivar, Küba’dan sonra Saint Vincent ve Grenadinler’e yelken açtıktan sonra 24 Ağustos’ta Venezuela’ya dönecek.

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