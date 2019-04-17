Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert, "Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5 milyar dolar. Bir milyon gecelik konaklama, 100 bin misafir ağırlandı." dedi.

Sert, Türk P&I öncülüğünde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Netsel Marina'da düzenlenen "Türk Denizciliği'ne Bakış" panelinde yaptığı konuşmada, deniz turizminde 1984 kayıtlı ticari yat bulunduğunu söyledi.

"Bir eli yağda bir eli balda" olarak görünse de çok meşakkatli olan sektörün önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirten Sert, şöyle devam etti:

"Deniz turizminde turistlere 24 saat hizmet veriliyor. Koylarımızı ve ülkemizi tanıtıyorlar. Çok önemli emek veriyorlar. Denizciliğin ekonomideki değeri 17,5 milyar dolar. Bir milyon gecelik konaklama, 100 bin misafir ağırlandı. Bize özgü bir turizm modeli. Kruvaziyer turizminin butik hali de diyebiliriz. Deniz turizmi, desteklenmesi gereken bir sektör. Türkiye'de 1500 günlük tur teknesi var. Bunlar hafta içi 80 bin, hafta sonu 100 bin misafire koylarımızı, güzelliklerimizi gösteriyorlar. Turizmin yarattığı katma değerin yüzde 20'sini yaratıyorlar."