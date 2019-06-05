Sollie, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin ilk defa uluslararası boyutta düzenlendiğine işaret ederek, seçim kriterleri olarak 40 yaş altı, gemicilik sektörüne tutkuyla bağlı, liderlik özelliği taşıyan ve gelecek nesillere ilham olan kadınları belirlediklerini aktardı.

Norwegian Car Carriers Üst Yöneticisi (CEO) Olav Sollie, etkinlik kapsamında listede yer alan başarılı kadınları anons ederek, çiçek takdim etti.

YoungShip Oslo'nun hazırladığı ve birbirinden başarılı genç kadınların bulunduğu "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesinde, Türkiye'den Kaptan Ayşe Aslı Başak ve Hande Arı yer aldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen "Nor-Shipping Fuarı" kapsamında Nor-Shipping yönetimi ve Norveçli genç denizci profesyonellerin oluşturduğu YoungShip Oslo tarafından, denizcilik sektöründe küresel alanda başarı göstermiş 40 yaş altı genç kadın profesyonelleri seçildi.

Norveç'te denizcilik sektöründe uluslararası başarı göstermiş 40 yaş altı genç kadın profesyonellerinin seçildiği "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesinde bu yıl 2 Türk yer aldı.

Denizcilik sektöründe kadın farkındalığının arttırılması vizyonuyla düzenlenen etkinlik, küresel denizcilik sektörünün gelecekteki başarılı lider ve rol modelleri olma potansiyeline sahip, bugüne kadar ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarıya imza atmış, yetenekli, mesleğine tutkuyla bağlı, zeki ve genç kadın denizci profesyonellerini belirliyor.

İlk defa 2017'de hayata geçirilen "İzlenecek 10 Başarılı Kadın" listesi, dünya denizciliğinde oldukça önemli ve ses getirici bir etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl başvuruların büyük çoğunluğunun Norveç'ten yapıldığı ve başvuruların yüzde 8'inin ise Türkiye'den alındığı belirtildi.

- Kaptan Ayşe Aslı Başak kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Kaptan Ayşe Aslı Başak, gemi ve karadaki profesyonel tecrübesinin yanı sıra denizcilik sektöründe TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası (GEMİMO) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi Mezunlar Derneğinde yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreterliği görevini yürüttü.