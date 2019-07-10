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Denizcilik Fakültesi için dev adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:22 | Son Güncelleme

Gemlik’te Denizcilik Fakültesinin kurulması için çalışmalarına devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Denizcilik Yüksek Okuluna müdür tayin edildiğini bildirdi.Prof.

Denizcilik Fakültesi için dev adım

Gemlik’te Denizcilik Fakültesinin kurulması için çalışmalarına devam eden AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Denizcilik Yüksek Okuluna müdür tayin edildiğini bildirdi.
Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ın müdür olarak görevlendirildiğini söyleyen Vekil Zafer Işık, ’’Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Kampusunun gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. Günü geldiğinde, bağımsız üniversite olması için de alt yapıyı sağlıyoruz. Denizcilik Yüksek Okulunun fakülte olabilmesi için atılması gereken adımlardan en önemlisi de dört yıllık bölümler açılmasıydı. Bu anlamda Gemlik’te iki bölüm daha açılacak. Müdürümüzün tayini tamamlandı, bundan sonraki adımda da öğretim görevlilerin atanması için ilana çıkmak olacak. Eksiklerin tamamlanmasının ardından önümüzdeki sene öğrencileri almayı hedefliyoruz’’ dedi.
Gemlik Yerleşkesinde Denizcilik İşletmeleri Bölümü, Lojistik Yönetimi Bölümü, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü yer alacak. Fakülteleşme adına önemli bir adım olan bölümlerin açılmasının bölgede üniversitenin önünü açacağı düşünülüyor.

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