HABER

DENİZCİLİK SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİ, MARE FORUM İSTANBUL'DA TARTIŞILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:36 | Son Güncelleme

  Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde  düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından  “6.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) ile Mare Form işbirliğinde düzenlenen dünyanın önemli denizcilik konferanslarından “6. Mare Forum İstanbul 2019ö Türk ve Dünya Denizcilik sektörünün önemli isimlerini bir araya getirdi.

Denizcilik camiasının önde gelen şirketlerinin yanı sıra finans dünyası, armatörlük firmaları ve tersaneler olmak üzere çeşitli uluslararası denizcilik kuruluşlarının katılımı ve destekleriyle hayata geçirilen “6. Mare Forum İstanbul 2019, dün Tuzla’da GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Forum’a Dünya denizciliğinin patronu IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran ve denizcilik dünyasından birçok önemli ismi de katıldı.

MareForum 2019’un açılış konuşmasını yapan GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran bu tür Uluslararası etkinliklerin ülkemizin yurtdışındaki imajına olumlu katkı yapmak için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, ö Mare Forum’da ele alınacak konular denizcilik sektörümüze ışık tutmakla kalmayacak, geleceğin şekillenmesine de ciddi katkı sağlayacaktırö dedi.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim de Türkiye’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek öÜlkenizin denizcilik ve gemi inşa sanayindeki hızlı gelişimini yakından takip ediyorum. Türkiye dünyada örnek gösterilecek projelere imza atıyorö şeklinde konuştu.

WHY TURKEY (Neden Türkiye?) ana teması altında interaktif bir şekilde gerçekleşen panellerde sektör temsilcilerine Türk denizcilik sektörünün geldiği nokta ile ilgili bilgiler verilirken, Türk ve Dünya denizciliğinin geleceği de masaya yatırıldı.

Görüntü dökümü:
--------------------
-Forum'dan görüntüler
-Yapılan konuşmalardan detaylar
-Genel ve detaylar

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü
Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift Massive Attack konserinde sahneye yansıtılan aktivistler arasında 2 Türk çift 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

Derbinin VAR konuşmaları ortaya çıktı!

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

Bakan Soylu, güvenli bölgelere dönen Suriyeli sayısını açıkladı

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
59 yıldır aynı minarede konaklıyorlar!

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

Tam 120 kilo! Görenler gözlerine inanamadı

İstanbul 1965'te nasıldı? İşte eski İstanbul fotoğrafları

İstanbul 1965'te nasıldı?

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

Metina bölgesine operasyon! MSB duyurdu

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

2 kare arasındaki farkı görebiliyor musun?

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

Bomba süsü verilmiş düzenek polisi alarma geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.