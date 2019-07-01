Karasu'nun Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide yerlerden olduğunu belirten Akalan, "2017'de faaliyete başlayan İçtaş firması tarafından işletilen Karasu Limanı gelecekte Karadeniz'in önemli ticaret limanlarından biri olma yolunda ilerlemekte olup, gerek sosyal gerekse ekonomik olarak gelişmelere katkı sağlayacaktır." dedi.

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bartın ile Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Atatürk'ün talimatıyla çıkarılan kanunla kıyılardaki seyrüsefer hakkı ve denizlerdeki hizmetlerin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına geçtiğini ifade eden Gökçe, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına deniz taşımacılığı, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, eğitim gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Bu vesileyle bizlere bu günleri kazandıran Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Vali Sinan Güner ve protokol üyelerince, deniz şehitleri ve gazileri anısına suya çelenk bırakılıp karanfil atıldı.

Törene, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve askeri personel katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.