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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sakarya, Bartın ile Zonguldak'ta tören ve etkinlikler düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya, Bartın ile Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Sakarya'da Karasu Liman Başkanı Ahmet Akalan, limandaki törende yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu ile yaklaşık 350 yıl yabancılara verilen imtiyazların sona erdirildiğini söyledi.

Karasu'nun Karadeniz'de ticaret hacmi gelişen nadide yerlerden olduğunu belirten Akalan, "2017'de faaliyete başlayan İçtaş firması tarafından işletilen Karasu Limanı gelecekte Karadeniz'in önemli ticaret limanlarından biri olma yolunda ilerlemekte olup, gerek sosyal gerekse ekonomik olarak gelişmelere katkı sağlayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen etkinlikler kapsamında halat çekme, yüzme ve yağlı direk yarışmaları yapıldı.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karasu Kaymakamı Aziz Mercan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy ile vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın Limanı Başkanı Haydar Gökçe, limandaki törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile yabancıların, ülkedeki denizlerden elde ettikleri çıkarlara son verildiğini belirtti.

Atatürk'ün talimatıyla çıkarılan kanunla kıyılardaki seyrüsefer hakkı ve denizlerdeki hizmetlerin Türk bayraklı gemilere ve Türk vatandaşlarına geçtiğini ifade eden Gökçe, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin kazanımları olarak denizcilik alanında Türk vatandaşlarına deniz taşımacılığı, deniz turizmi, gemi inşa ve tersanecilik, balıkçılık, eğitim gibi alanlarda bir çok imtiyazlar sağlanmış, siyasi ve ekonomik özgürlükler elde edilmiştir. Bu vesileyle bizlere bu günleri kazandıran Ulu Önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum."

Vali Sinan Güner ve protokol üyelerince, deniz şehitleri ve gazileri anısına suya çelenk bırakılıp karanfil atıldı.

Törene, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve askeri personel katıldı.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği önündeki törende, Zonguldak Liman Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem, burada yaptığı konuşmada, kabotaj hakkının Türk bayrağı ve ulusuna verildiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Ülkemiz ve tüm denizcilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkörle denize açılan Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Kahveci, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile beraberindeki protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

Ereğli ilçesi Devrim Bulvarı'nda düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Ereğli Limanı Başkanı Nevzat Direk, yaptığı konuşmada, Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliğine egemenlik ve gelişme kazandırdığını söyledi.

Törene, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu ile öteki ilgililer katıldı.

İlçe protokolü, deniz şehitleri anısına Karadeniz'e çelenk bıraktı.

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bartın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı tören Zonguldak

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