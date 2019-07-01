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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 20:09 | Son Güncelleme

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı.

Trabzon'da Yalı Mahallesi'ndeki Faroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, denizlerin ülkenin vazgeçilemez birer parçası olduğunu ifade ederek, "Ticaret hakkının sadece Türk bandıralı gemilerine ait olması yönündeki 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu kabul edilmiş, denizlerimizde hakimiyet tam anlamıyla Türk milletinin egemenliğine geçmiştir. Ben bu anlamda Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel ise vatan toprakları için canını veren şehitlere rahmet dileyerek, bayramın kutlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Etkinliler kapsamında düzenlenen yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Ucuna takılan Türk bayrağını alabilmek için yağlı direkte mücadele veren yarışmacılar katılanların ilgisini topladı. Yarışmacılardan Adnan Menderes Usta, yağlı direkteki Türk bayrağını alarak birinci oldu.

Kısa mesafe yüzmede Buğrahan Öztürk, ördek yakalamada ise Ahmet Güven'in ilk sırayı aldığı yarışmalarda dereceye girenlere Cumhuriyet altını verildi.

Yarışmada aldığı dereceyi askerlere armağan eden Adnan Menderes Usta, kazandığı ödülü ise askere gidecek arkadaşına vereceğini söyledi.

Tören, halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle sona erdi.

- Giresun

Giresun Valiliği önündeki törende konuşan Giresun Liman Başkanı Mahmut Kuru, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türkiye'nin denizlerdeki hükümdarlık haklarının perçinlendiğini söyledi.

Giresun Limanı'nın Türkiye'nin önemli limanları arasına girdiğini belirten Kuru, "Balıkçılık sektöründe Giresunlu balıkçılarımız ile övünç duyuyoruz. Ülkemizdeki denizcilik eğitimleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş ve gelişmiş ülkelerle yarışır hale gelmiştir." dedi.

Kuru, "Hedef Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında bugüne kadar Giresun'da 5 bin 250 kişiye amatör denizci eğitimi verildiğini kaydederek, yine denizde canlı kalma, deniz çevresinin korunması ve denizde boğulmalara karşı vatandaşlara eğitim verildiğini aktardı.

Törende, etkinlikler kapsamında düzenlenen yüzme yarışlarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Giresun Limanında yapılan etkinlikte ise şehit denizciler için suya çelenk bırakıldı.

- Ordu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG Yıldırım (F243) Gemisi 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ve Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Ordu'ya geldi.

Ordu açıklarına demirleyen geminin komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram ve Deniz Yüzbaşı İlhan Çağlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Güler, denizden ekonomik olarak da faydalanmak için projeler oluşturulduğunu belirterek, "Balıkçılıkta, ticarette ve sanayide denizimizi kullanmak istiyoruz." dedi.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlayan Güler, şöyle konuştu:

"Sizin buraya gelmeniz Ordu'muzu daha da güzelleştirdi. Gemilerimiz huzur ve övünç kaynağımızdır. Biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Halkımız zaten denizci bir halk. Deniz kıyısındayız ama ekonomik olarak denizden çok faydalanamıyoruz. Bununla ilgili güzel projeler oluşturduk. Ordu sahilini ekonomik kullanmayı ve ekosisteminden yararlanmayı arzu ediyoruz. Balıkçılıkta, ticarette ve sanayide denizimizi kullanmak istiyoruz."

Ordu'da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren TCG Yıldırım Gemisi Komutanı Deniz Yarbay Erhan Akbayram da "Ordu iline geldiğimiz zaman biz çok gururlanıyoruz. Kendi vergileriyle almış oldukları gemilerimizi vatandaşlarımızın görmeleri bize mutluluk veriyor. Her karış toprağımızı deniz kuvvetlerimiz ve tüm halkımız mavi vatan olarak görüyor. Mavi vatanımızı korumanın azim ve kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

- Rize

Denizcilik ve Kabotaj Bayramının 93. yıl dönümü Rize'de törenle kutlandı.

Gündoğdu Limanı'nda gerçekleştirilen törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Vali Yardımcıları Ahmet Dalkıran ve Abdullah Şen, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Liman Başkanı Uğur Uzunoğlu ve diğer davetliler katıldı.

Uzunoğlu, burada yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı.

Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine ait Karadeniz Araştırma Gemisi ile denize açılan Vali Çeber ve Belediye Başkanı Metin tarafından deniz şehitleri anısına çelenk bırakıldı.

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