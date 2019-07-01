Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı.

Trabzon'da Yalı Mahallesi'ndeki Faroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, denizlerin ülkenin vazgeçilemez birer parçası olduğunu ifade ederek, "Ticaret hakkının sadece Türk bandıralı gemilerine ait olması yönündeki 1 Temmuz 1926 yılında Kabotaj Kanunu kabul edilmiş, denizlerimizde hakimiyet tam anlamıyla Türk milletinin egemenliğine geçmiştir. Ben bu anlamda Denizcilik ve Kabotaj Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Trabzon Liman Başkanı Temel Adıgüzel ise vatan toprakları için canını veren şehitlere rahmet dileyerek, bayramın kutlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından törene katılan protokol üyeleri Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla açılarak şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

Etkinliler kapsamında düzenlenen yarışmalar ise renkli görüntülere sahne oldu. Ucuna takılan Türk bayrağını alabilmek için yağlı direkte mücadele veren yarışmacılar katılanların ilgisini topladı. Yarışmacılardan Adnan Menderes Usta, yağlı direkteki Türk bayrağını alarak birinci oldu.