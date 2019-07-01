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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 21:36 | Son Güncelleme

Yalova'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı dolayısıyla Yalova’da düzenlenen kurtarma tatbikatı ve yarışmalar ilgiyle izlendi.

Yalova Merkez Balıkçılar Kooperatifince düzenlenen program öncesinde binlerce kişiye balık ekmek ikram edildi.

Daha sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği denizde boğulan iki kişiye ilk müdahaleyi jet ski kullanan deniz polisi yaparak, bir kişiyi karaya çıkardı. Ardından polis dalgıçlar, suda boğulan şahsı bularak bota aldı.

Etkinlikler kapsamında yüzme, denizde tabak bulma ve yağlı kazık yarışmaları da düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere Yalova Liman Müdürü Murat Akpınar çeyrek altın verdi.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Yalova

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