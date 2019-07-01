HABER

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 23:29 | Son Güncelleme

Samsun'daki kutlamalar kapsamında protokol üyeleri Samsunum-1 gemisinden denize çelenk bıraktı - Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan: - "Amacımız dikkatleri denizlere çekmek ve denizlerimizden daha fazla yararlanmaktır"

Samsun'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılı törenle kutlandı.

Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan, Samsunum-1 Gemisinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kabotaj Kanunu ile kıyı ve limanların egemenliğinin ülkeye geçtiğini anımsatan Özcan, "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine verdiği en büyük armağanlardan biridir. Cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak benimsemeli ve onu az zamanda başarmalıyız. Zaferi denizi kontrol altında tutan, ihtiyacı olan şeyi ihtiyacı olduğu zaman istediği yere ulaştırabilen ülke kazanır" sözleriyle ulaşılması gereken hedefleri göstermiştir. Denizciliğe verdiği önem günümüzde yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerle çok daha iyi anlaşılmaktadır." dedi.

Özcan, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca birçok çalışma yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Ticari gemilere ÖTV'siz yakıt verilmesi, gemi inşa sanayideki gelişmeler, mevzuatların uluslararası normlara çıkarılması, Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılan düzenlemeler, beyaz listeye geçilerek gemilerimiz uluslararası limanlarda tutulmasını engellemek, Türk bayrağına geçiş sağlanan kolaylıklar ve bağlama kütüğü kaydı gibi başlıca düzenlemeler ve son olarak Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e kadar bir milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrası Amatör Denizcilik Belgesi düzenlemek hedefine ulaşmak. Bu amaçta temel eğitim programları başlatıldı. Amacımız dikkatleri denizlere çekmek ve denizlerimizden daha fazla yararlanmaktır. Gelin denizlerimize hep beraber sahip çıkalım. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bilinçsiz ve aşırı avlanmayalım."

Konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ünsal Ağaoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Albay Ahmet Bahadır görevleri uğruna hayatlarını kaybeden deniz şehitleri anısına geminin arka bölümünden denize çelenk bıraktı.

Daha sonra geminin, Yelken Kulüp Rıhtımı'na yanaştırılmasının ardından burada da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kabotaj bayramında yağlı direk yarışması ilgi gördüKabotaj bayramında yağlı direk yarışması ilgi gördü
Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Samsun Liman Başkanı İsmail Özgür Özcan Samsun Valisi Osman Kaymak

En Çok Okunan Haberler

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

Aşk Adası'nda yeni skandal: İlişki seslerinden uyuyamıyoruz

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Arınç'tan maaş zammını eleştirenlere tepki: Edepsizler!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İstanbul'daki alışveriş merkezinde hareketlilik!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilere plaj yasağı kararı reddedildi

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Birinci olan yarışmacıdan alkışlanacak davranış

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan KKTC'ye geçmiş olsun mesajı

Dışişleri'nden KKTC açıklaması!

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Öldürdüğü eşini arabaya koyup kaçmaya çalışmıştı! Korkunç cinayette yeni gelişme

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

Balyoz darbe planı davası eski hakimi Ömer Diken'e 13 yıl hapis

SON DAKİKA! İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İBB'den trafik yoğunluğu önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.