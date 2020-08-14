HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 16:45 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, denizde 1. Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi bulundu. Top mermisi imha edilmek üzere denizden alındı.

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Kent merkezindeki limanda dalgakıranların bulunduğu alanda serinlemek için denize girenler, farklı bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri gönderildi. Yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi.

15 SANTİMETRE ÇAPINDA, 48 SANTİMETRE BOYUNDA

Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan mühimmatın boş bir arazide güvenli şekilde patlatılacağı öğrenildi.

Mühimmatın 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin ediliyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Askeri araç bariyerlere çarptı: Yaralılar varAskeri araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var
Tarçın: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?Tarçın: Faydaları nelerdir, nasıl tüketilir?

En Çok Okunan Haberler

Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Trafikte dehşeti yaşatmıştı! Tepki çeken olayda yeni gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Tepki yağıyor: Ortadoğu'da ezber bozan gelişme
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Babası taburcu edildi! Bakın ne paylaştı
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Dünyada bir ilk! Koronavirüse karşı atlardan antikor ürettiler
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü
Bakan Ersoy duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İlginizi Çekebilir

Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bursa'da dehşete düşüren görüntü!
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Albayrak'ın sözleri sosyal medyayı salladı: Burası çokomelli
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Bakan Soylu'dan 81 ilin valisiyle kritik görüşme
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Prof. Dr. Ceyhan: Görünce bir daha dışarıya çıkmadım
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak
Muharrem Sarıkaya: Okulda eğitim 21 Eylül'de başlayacak

Diğer Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' genelgesi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'İzolasyon Tedbirleri' genelgesi
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Vaka sayısının en çok olduğu 5 ilden biri! Kılık değiştirdi ve...
Apartmanın giriş kapısında yazılan yazıyı gören şaştı kaldı!
Apartmanın giriş kapısında yazılan yazıyı gören şaştı kaldı!
Ardahan'da askeri araç bariyerlere çarptı: 5 yaralı
Askeri araç bariyerlere çarptı: Yaralılar var
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
6 bin 743 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında adli işlem başlatıldı
Bakanlık açıkladı! 6 bin 743 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.