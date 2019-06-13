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Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 21:29 | Son Güncelleme

Denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde açılan ancak geri dönemeyen tatilci, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Gündoğan Mahallesi'ndeki bir otelde tatilini sürdüren Abdullah E'nin (34), otelin plajından denize açıldığı ve 4-5 saat kendisinden haber alınmadığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Dalış Timi'nin de destek verdiği arama kurtarma çalışması sonucunda Abdullah E. Gündoğan Mahallesi açıklarında denizde bulundu.

Güvenlik botuna alınan Abdullah E'nin sağlık durumunun iyi olduğu, yüzerken sahilden açıldığı ancak geri dönemediği öğrenildi.

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bodrum dalgıç kurtarma Muğla Sahil Güvenlik Tatilci

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