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Denizde akıntıya kapılan çocuk ile iki kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 21:10 | Son Güncelleme

Denizde akıntıya kapılan çocuk ile iki kişi kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ilçesinde denizde akıntıyla sürüklenen çocuk ile onu kurtarmaya çalışan babası ve bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikili Salihleraltı Plajı'nda denize giren 4 yaşındaki Bahar K, yüzmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Durumu fark eden baba Mustafa K. ve bir vatandaş, çocuğu kurtarmak için denize atladı.

İki kişi de akıntının etkisiyle sürüklenmeye başlayınca vatandaşlar durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Ekipler, çocuk, babası ve bir kişiyi kurtararak bota aldı.

Akıntıya kapılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Dikili kurtarma

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