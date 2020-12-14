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  4. Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı

Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı

14.12.2020 22:28 | Son Güncelleme:
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Denizde akıntıya kapıldı, hipotermiye girmek üzereyken kurtarıldı

Antalya'da sağanağa rağmen Konyaaltı Sahili'nde yüzen ve akıntıya kapılan M.G., hipotermiye girmek üzereyken deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Konyaaltı Sahili 3 No'lu plaj açıklarında meydana geldi. Sağanağa rağmen denize giren M.G., akıntıya kapıldı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, joker bot ile M.G.’yi kurtarmak için harekete geçti. 3 No'lu plaj açıklarında balıkçı şamandırasına sarılmış, hipotermiye girmek üzere olan M.G., deniz polisi ekipleri tarafından bota alındı. M.G., polis ekipleri tarafından battaniye ile sarılıp, vücut ısısı korunmaya çalışıldı. Kaleiçi Yat Limanı’nda sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı M.G., hastaneye götürüldü. (DHA)

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