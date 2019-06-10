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Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 21 saat önce bozulan yattan denize atlayan 3 kişiden birisinin sağ, diğerinin cansız bedeni Mudanya ilçesi yakınlarında bulununca arama kurtarma çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde 21 saat önce bozulan yattan denize atlayan 3 kişiden birisinin sağ, diğerinin cansız bedeni Mudanya ilçesi yakınlarında bulununca arama kurtarma çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı. Yaman Şipka’nın 12 saat önce Kurşunlu Güzelyalı arasında sağ kurtarılması ve Natalie Sincan’ın ise Mudanya’da ölü bulunmasının ardından arama çalışmaları Mudanya ilçesinde yoğunlaştırıldı.
Dün akşam saatlerinde Gemlik Kurşunlu limanından şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi akıntıya kapıldı. Hava muhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman Şipka, Serdar Sincan ve eşi Natalie Sincan tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina’ya gelerek emniyet güçlerini aradı. Akşam 18.00 itibariyle ilçe jandarma ekipleri ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığının arama çalışmaları bugün gün boyu sürdü.
Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri olaydan tam 12 saat sonra Yaman Şipka’yı Kurşunlu Güzelyalı arasında denizde yüzerken kurtarmıştı. Olaydan 20 saat sonra kayıp olan Natalie Sincan’ın cansız bedeni Mudanya sahilinde vatandaşlar tarafından fark edildi. Natalie Sincan’ın cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Aramalar Mudanya’ya yoğunlaştı
Natalie Sincan’ın Mudanya’da ölü bulunmasının ardından arama çalışmaları Mudanya ilçesinde yoğunlaştırıldı. Sabah saatlerinde Gemlik bölgesinde arama yapan ekipler, şimdi ise Altıntaş ve Mudanya arasını didik didik arıyor. Sahil Güvenlik ekipleri denizde arama yaparken, helikopter ise havadan denizi tarıyor. Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mudanya Arama Kurtarma (MAK) ekipleri de, aramalara karadan ve denizden destek veriyor.

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi

Denizde arama çalışmaları Mudanya’ya yöneldi
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