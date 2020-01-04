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  4. Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 11:55 | Son Güncelleme

İki ünlü, yeni başlayan aşklarının heyecanını Meksika plajlarına da yansıttı.

Ünlü çiftin yeni yıl tatilinden objektiflere bu kareler yansıdı.

Yeni aşk heyecanı

Model, oyuncu ve sosyal medya fenomeni Chantel Jeffries, kısa bir süre önce DJ Diplo ile aşk yaşamaya başladı. Çift, yeni yılı da çıktıkları Meksika tatilinde karşıladı. Jeffries ve Diplo, tatil için de ünlülerin gözde duraklarından biri olan Tulum'u seçti.
Çift, paparazzilerin de takibindeydi. Jeffries ve Diplo, önceki gün kumsalda görüntülendi. Birlikte denize giren çift, sık sık da romantik anlar yaşadı. Bir başka deyişle birbirlerine sarılmaya doyamadılar.
Gerçek adı Thomas Wesley Pentz olan DJ Diplo, son dönemde alanının en gözde isimlerinden biri. 41 yaşındaki Diplo'nun eski evliliğinden iki tane çocuğu bulunuyor.
Diplo ile aşk yaşayan 27 yaşındaki Jeffries de DJ olarak adını duyurdu. Fakat asıl ününü model olarak kazandı. Jeffries, aynı zamanda bir model ve Youtube ünlüsü olarak da tanınıyor.
Chantel Jeffries sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra özellikle de Instagram'da büyük sükse yaptı. Paylaşımlarıyla konuşulan Jeffries, 4.5 milyon takipçiyle bu alanın en çok takip edilen isimlerinden biri olarak biliniyor.
Çift, paparazzilerin de takibindeydi. Jeffries ve Diplo, önceki gün kumsalda görüntülendi. Birlikte denize giren çift, sık sık da romantik anlar yaşadı. Bir başka deyişle birbirlerine sarılmaya doyamadılar.
Gerçek adı Thomas Wesley Pentz olan DJ Diplo, son dönemde alanının en gözde isimlerinden biri. 41 yaşındaki Diplo'nun eski evliliğinden iki tane çocuğu bulunuyor.
Diplo ile aşk yaşayan 27 yaşındaki Jeffries de DJ olarak adını duyurdu. Fakat asıl ününü model olarak kazandı. Jeffries, aynı zamanda bir model ve Youtube ünlüsü olarak da tanınıyor.
Chantel Jeffries sosyal medyanın yaygınlaşmasından sonra özellikle de Instagram'da büyük sükse yaptı.
Paylaşımlarıyla konuşulan Jeffries, 4.5 milyon takipçiyle bu alanın en çok takip edilen isimlerinden biri olarak biliniyor.

Chantel Jeffries kimdir?

Chantel Jeffries kimdir?
Gerçek adı Chantel Taleen Jeffries olan ünlü girişimci Chantel Jeffries, 1992 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri şehrinde doğmuştur.
Modelliğin yanında DJ’lik de yapan Amerikan güzel, daha öncesinde Justin Bieber ve P. Diddy gibi isimlerle de sevgili olmuştu. Instagram’da da çok popüler olan Jeffries’in 4.3 milyon takipçisi var.
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Anahtar Kelimeler:
Chantel Jeffries DJ Diplo

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