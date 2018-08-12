Önceki gün konakladıkları Casa Costa Otel’in iskelesinde denize giren iki sevgili uzun süre bronzlaştı.
Denizde aşka geldiler! Ünlü çiftin romantik anları...
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Deniz keyfi öncesi birlikte kahvaltı yapan ve ardından otelin kumsalına inip denize girmeden önce bir birlerini yağlayan iki sevgilinin aşk pozları objektiflere yansıdı.
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Sevgilisi Furkan Andıç’ı elleriyle güneş koruması için yağlayan ve ardından arkasından sarılıp sım sıkı tutan Dilan Çicek Deniz renkli bikinisi ile dikkat çekti.
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Denizde romantizim Furkan Andıç ve Dilan Çicek Deniz sıcaktan bunalınca çareyi denize girmekte buldu.
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Ünlü çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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