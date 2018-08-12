Denizde aşka geldiler! Ünlü çiftin romantik anları...

Önceki gün konakladıkları Casa Costa Otel’in iskelesinde denize giren iki sevgili uzun süre bronzlaştı.

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Deniz keyfi öncesi birlikte kahvaltı yapan ve ardından otelin kumsalına inip denize girmeden önce bir birlerini yağlayan iki sevgilinin aşk pozları objektiflere yansıdı.