MAGAZİN

Denizde aşka geldiler! Ünlü çiftin romantik anları...

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.08.2018 12:25 | Son Güncelleme

Genç oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç Bodrum’da tatil yapıyor.

Önceki gün konakladıkları Casa Costa Otel’in iskelesinde denize giren iki sevgili uzun süre bronzlaştı.

Denizde aşka geldiler! Ünlü çiftin romantik anları...

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Deniz keyfi öncesi birlikte kahvaltı yapan ve ardından otelin kumsalına inip denize girmeden önce bir birlerini yağlayan iki sevgilinin aşk pozları objektiflere yansıdı.
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Sevgilisi Furkan Andıç’ı elleriyle güneş koruması için yağlayan ve ardından arkasından sarılıp sım sıkı tutan Dilan Çicek Deniz renkli bikinisi ile dikkat çekti.
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Denizde romantizim Furkan Andıç ve Dilan Çicek Deniz sıcaktan bunalınca çareyi denize girmekte buldu.
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Ünlü çiftin romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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Dilan Çiçek Deniz Furkan Andıç Bodrum casa costa otel

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