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Denizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu.

Denizde biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz biri kadın, 2 kişiye ait ceset bulundu.
Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak, deniz yüzeyinde 2 kişinin hareketsiz halde olduğunu fark etti. Suya giren Yavuz Albayrak, çevredekilerin de yardımıyla biri kadın 2 kişiyi kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kimliği belirsiz kişilerin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Alanya İncekum Jandarma Komutanlığı ekipleri 30-35 yaşlarındaki erkek ile 20-25 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Cesetler yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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