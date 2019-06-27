Denizde bitkin düşen dalgıç, feribottan atılan can simidi ile hayata tutundu

Serkan İLİK/ BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkiinde sahilden 2, 5 kilometre açıkta botta arkadaşını bırakıp dalış yapan Muhammet Coşan (25), bir sure sonra su yüzeyine çıktı. Ancak arkadaşını kuvvetli rüzgar nedeniyle botla birlikte bölgeden ayrıldığı için bulamayan Coşan, kıyıya yüzmeye çalıştı. Bitkin düşen Coşan, bölgeden geçen feribottan atılan can simidine tutunarak, arkadaşının haber verdiği sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale’de arkadaş olan Rıza Dadaş ve Muhammet Coşan, lastik bot ile Ezine ilçesi Geyikli beldesi Kumburun mevkiinden dalış için denize açıldı. Sahilden 2, 5 kilometre açıkta Muhammet Coşan dalgıç elbiselerini giyip, tüpünü takarak, yaklaşık 20 metre derinliğe dalış gerçekleştirdi. Deniz üzerinde arkadaşı Muhammet Coşan’ı bekleyen Rıza Dadaş, kuvvetli esen rüzgar nedeniyle botun batacağını düşünerek sahile döndü. Su altındaki Coşan'ı bırakıp sahile dönen Dadaş, bir süre bekledikten sonra arkadaşının dönmemesi üzerine sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Saat 13.30 sıralarında gelen ihbar üzerine Bozcaada Limanı’nda konuşlanan TCSG 16 Botu, Ada ile Geyikli arasında kayıp dalgıcı aramaya başladı. Bu sırada Geyikli-Bozcaada hattında yolcu ve araç taşıyan feribotların kaptanları ile balıkçılara kayıp dalgıç olduğu bilgisi verilerek, dikkatli seyretmeleri istendi.