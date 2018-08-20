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Denizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'da dün serinlemek için girdikleri denizde boğulan Erkan Veral (25) ile kardeşi Kadir Veral (20) ve kuzeni Emrah Veral (19) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Denizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da dün serinlemek için girdikleri denizde boğulan Erkan Veral (25) ile kardeşi Kadir Veral (20) ve kuzeni Emrah Veral (19) gözyaşları içinde toprağa verildi.
19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde dün saat 14.30 sıralarında, serinlemek için denize giren Erkan Veral, kardeşi Kadir Veral ve kuzeni Emrah Veral ile Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençlerden Furkan Şener, bugün öğlen namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Diğer 3 gencin cenazeleri de Bafra Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.
İkisi de tekstil fabrikasında işçi Erkan Veral ve kardeşi Kadir Veral ile üniversite öğrencisi olan ve Kurban Bayramı için İstanbul'dan gelen kuzenleri Emrah Veral için Bafra ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gençlerin cenazeleri önce evlerine getirildi. Burada dua edilip yakınlarından helallik alındı. Ardından cenazeler, Tepecik Merkez Camii'ne getirildi.
Cemaatin kalabalık olması nedeniyle cenaze töreni, caminin yanındaki boş alanda yapıldı. Törene, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, gençlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazlarının ardından Erkan Veral ile kardeşi Kadir Veral ve kuzeni Emrah Veral'ın cenazeleri, mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.
BABALARINI KALP KRİZİNDEN KAYBETMİŞLER
Emrah Veral'ın dünkü olayda boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan babası Mehmet Veral'ın (56) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Öte yandan, Erkan ve Kadir Veral kardeşlerin babası Sedat Veral'ın 9 yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi.

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Denizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandıDenizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandıDenizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandıDenizde boğulan 3 genç, son yolculuklarına uğurlandı

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