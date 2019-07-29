HABER

Denizde boğulan asker defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 18:28 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden askerin cenazesi toprağa verildi

Kırklareli'nde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden piyade erin cenazesi memleketi Zonguldak'ta defnedildi.

Alınan bilgiye göre, dün çarşı izni sırasında arkadaşlarıyla Kırklareli Demirköy Beğendik Plajı'nda denize girdikten sonra akıntıya kapılarak yaşamını yitiren piyade er Yasin Kumuz'un (20) cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracıyla memleketi Ereğli ilçesindeki Karakavuz köyüne götürüldü.

İki aylık asker olduğu öğrenilen Kumuz'un Türk bayrağına sarılı tabutu, köy meydanındaki cemevi önüne getirildi. Burada Kumuz için dua edildi ve helallik alındı.

Taziyeleri kabul eden Kumuz'un ailesi ve yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı ve ayakta güçlükle durduğu görüldü. Kumuz'un fenalaşan yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

Kumuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Kumuz'un yakınlarının yanı sıra Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Özgür Kildirli, belde belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyorBu besinler kanserin yayılmasını yavaşlatıyor
Bebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldıBebek bezi boruları tıkadı, hastanedeki ofis su altında kaldı
Çanakkale’de deniz tavşanı görüntülendiÇanakkale’de deniz tavşanı görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker deniz Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

'Ülkemize azgınlık bombası mı attı acaba?'

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

Gri listede aranıyordu! Bilal Kaplan etkisiz hale getirildi

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıkladı

Bakanlık açıkladı: Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Emrullah Cihan ve Nejdet Ayçiçek etkisiz hale getirildi

Son dakika! AK Parti Belediye Meclis üyesi ile yeğenini şehit eden terörist yakalandı

AK Partili ismi şehit etmişti!

İzmir'de Işılay Saygın için tören

İzmir'de Işılay Saygın için tören

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

Vekaletten kurbanlık kesim bedelleri belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.