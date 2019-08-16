HABER

Denizde boğulan baba ile oğlu toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Mersin'de girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulan baba ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı - Babanın, oğlu ile adını kendi koyduğu yeğenini kurtarmak isterken yaşamını yitirdiği öğrenildi

MERSİN (AA) - Mersin'de girdikleri denizde akıntıya kapılarak boğulan baba ile 9 yaşındaki oğlu defnedildi.

Merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde, dün girdikleri denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Ümit Kıyak (33) ile oğlu Kadir Kıyak (9) için Mersin Şehir Mezarlığında cenaze tören düzenlendi.

Kıyak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda yakınının katıldığı cenaze törenin ardından baba ile oğlu Mezitli ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedildi.

Defin sırasında aile yakınları üzün süre gözyaşı döktü. Fenalaşan iki kişiye hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.

Bu arada, evli ve 3 çocuk babası olan Kıyak'ın akıntı nedeniyle suda zor anlar yaşayan oğlu ile adını kendisinin koyduğu 12 yaşındaki yeğeni Ümit Can Kıyak'ı kurtarmak için suya girdiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Mezitli ilçesindeki Soli sahilinde meydana gelen olayda, Ümit Can Kıyak kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ümit Kıyak ile oğlu dalgalar arasında kaybolmuştu.

Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisince yapılan çalışmada durumları ağır şekilde bulunan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Tanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdiTanesini 5 TL'den satıyor! Belediyeler sıraya girdi
TOKİ’den o iddialara yalanlamaTOKİ’den o iddialara yalanlama
Mekke Camii’nin temeli atıldıMekke Camii’nin temeli atıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.