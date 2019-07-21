Denizde boğulan çocuk defnedildi

Abdülhadi'nin de boğularak hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Elali, "Normalde bana parka gideceklerini söylemişlerdi ama denize gitmişler. Çocuklarımı Suriye'de savaştan korumak için Türkiye'ye getirmiştim. Oğlum doktor olmak istiyordu." diye konuştu.

Baba Rıdvan Elali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 çocuğundan birisinin daha önce Suriye'de trafik kazasında, bir çocuğunun da yine nehirde boğulduğunu söyledi.

Burada baba Rıdvan Elali ve akrabaları, taziyeleri kabul etti.

- Olay

Tütünçiftlik 95 Evler sahilinde dün iskeleden denize giren Suriye uyruklu Şamil El Hüseyin (13) ile Abdülhadi (9) ve Ömer (15) Elali kardeşler ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir çocuk suda çırpınmaya başlamış, durumu fark eden vatandaşlardan Erol Değer, suya atlayarak Şamil El Hüseyin ve Ömer Elali ile diğer çocuğu kıyıya çıkarmıştı.

Bu sırada gözden kaybolan Abdülhadi Elali'nin cesedine ise deniz polisi ile dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucu yaklaşık 4 saat sonra kıyıdan 100 metre açıkta ulaşılmıştı.

