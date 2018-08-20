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Denizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

SAMSUN'da dün 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulan Furkan Şener (18), cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Denizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'da dün 3 arkadaşıyla birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulan Furkan Şener (18), cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Dün saat 14.30 sıralarında, 19 Mayıs ilçesinin Dereköy mevkisinde serinlemek için denize giren Erkan Veral (25), kardeşi Kadir Veral (20) ve kuzeni Emrah Veral (19) ile Furkan Şener (18) boğularak yaşamını yitirdi. Gençlerin ölümü yakınlarını ve ilçeyi yasa boğdu.
Gençlerden Furkan Şener'in cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrasında yakınlarına teslim edildi. Bir tekstil fabrikasında işçi olduğu öğrenilen Furkan Şener için Bafra ilçesi Kazandere Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evinin önünde dua edilip yakınlarından helallik alınmasının ardından Şener'in cenazesi, Kazandere Merkez Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Furkan Şener'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Furkan Şener'in cenazesi, aynı mahallede bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

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Denizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandıDenizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandıDenizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandıDenizde boğulan Furkan, son yolculuğuna uğurlandı

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