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Denizde boğulan gencin arkadaşları, gözyaşı döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 02:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Konyaaltı sahilinden denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen Mehmet Eber (32)  boğuldu.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)- ANTALYA'da, Konyaaltı sahilinden denize giren ve iyi yüzme bilmediği öğrenilen Mehmet Eber (32) boğuldu. Arkadaşları Eber'in cesedinin sudan çıkarıldığı sırada gözyaşı döktü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Isparta'dan arkadaşlarıyla Antalya'ya tatile gelen Mehmet Eber, akşam saatlerinde Konyaaltı sahilinde denize girdi. Arkadaşları kıyıda oturduğu sırada tek başına yüzen Eber, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları aralamalarına rağmen bulamadıkları Eber için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Denizde uzun süre arama yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Eber'i kıyıdan 5 metre uzaklıkta suyun dibinde hareketsiz şekilde buldu. Kıyıya çıkararak kalp masajı yapılan Mehmet Eber, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Eber kıyıya çıkarıldığı sırada bir arkadaşı, suya girerek ağladığı görüldü. Kıyıda yapılan müdahale sırasında ise diğer arkadaşları Eber'in başında oturarak gözyaşı döktü. Yüzmet bilmediği belirtilen Mehmet Eber'in cenazesi, yapılan incelemelerden sonra Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.

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