Denizde boğulan kişi sanıldı, yaralı caretta çıktı

Konyaaltı Sahili'nde denize girenler öğle saatlerinde suda bir kişinin boğulduğunu söyleyerek, cankurtaranlardan yardım istedi. Yaklaşık 20 metre açıkta bulunan cismin yanına giden cankurtaranlar, yaklaşık 1 metre uzunluğunda yaralı bir caretta caretta kaplumbağasıyla karşılaştı. Denizde yüzen vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından sahile çıkarılan kaplumbağa, kumların üzerinde bekletilmeye başlandı. Yaralı caretta caretta için ilgili kurumlara haber verildi. Bu sırada cankurtaranlar sahilde güneş altında bekleyen yaralı hayvan için şemsiye açarak gölgede kalmasını sağladı. Yaralı kaplumbağa sahildeki kişilerin ve çocukların ilgi odağı oldu. Çevredekiler yaralı carettanın fotoğraflarını çekerken, bazıları ise dokundu.

O sırada denize giren kişilerden Azerbaycan'dan tatile gelen Nergis Haleova, "Denizde yüzdüğümüz sırada bir kaplumbağa geldiğini gördük. İlk kez gördük, bizim için de ilginç oldu. Herkes ilgi göstermeye başladı. Görünce korkmadım çünkü ben hayvanları seviyorum. Birazdan da fotoğraf çekineceğim" dedi.