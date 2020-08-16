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Denizde boğulan Melike Kaya'nın paylaşımları duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 15:29 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ula ilçesinde 2 arkadaşıyla birlikte girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulan Melike Kaya’nın (21), memleketi Bursa’nın Keles ilçesine bağlı kırsal Baraklı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Denizde boğulan Melike Kaya'nın paylaşımları duygulandırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Ula ilçesine bağlı turistik mahalle Akyaka'nın Akçapınar yönüne bakan sahil kısmında meydana geldi. Denize giren Melike Kaya ve 2 arkadaşı, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Denizden çıkabilmek için mücadele eden arkadaşlar, bir süre suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunanların fark etmesi üzerine cankurtaranlar hemen harekete geçti. Kaya'nın 2 arkadaşı kıyıya çıkarıldı. Sudaki çırpınışları kesilen Kaya ise gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarının ardından Kaya'nın cesedine ulaştı.

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Melike Kaya’nın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketi Bursa’ya gönderildi. Kaya’nın cenazesinin bu akşam ya da yarın sabah Keles ilçesi kırsal Baraklı Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

MELIKE

4 SAAT ÖNCE CAN VERDİĞİ SAHİLİ PAYLAŞMIŞ

Öte yandan Melike Kaya'nın olaydan 4 saat önce can verdiği sahilin fotoğrafını Instagram hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Kaya’nın ayrıca 3 yıl önce deniz kenarında çektirdiği fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Bazen hayat seni bulunduğun yerden alıp başka bir yere koyar. Ve der ki buradan devam et' notuyla paylaştığı görüldü.

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(DHA)

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