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Denizde boğulan özel harekat polisi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:31 | Son Güncelleme

Denizde boğulan özel harekat polisi toprağa verildi

SİNOP (AA) - Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden özel harekat polisi, memleketi Sinop'ta toprağa verildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Sinop'un Ayancık ilçesine getirilen İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Levent Engin'in (50) cenazesi, ilk olarak Yeşilyurt köyündeki baba evine götürüldü.

Helallik alınan cenaze daha sonra ilçe merkezindeki Sahil Camisinin avlusuna getirildi.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Engin'in naaşı, Yeşilyurt köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Engin'in ailesi ve yakınları ile Ayancık Belediye Başkanı Hayrettin Kaya, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet teşkilatı mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada Engin'in yaklaşık 15 gün önce vefat eden babasının cenazesine katılmak üzere Sinop'a geldiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayancık ilçesi özel harakat polis Samsun sinop

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