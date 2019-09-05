HABER

Denizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Levent Engin (50), memleketi Sinop'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Denizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SAMSUN'da, dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Levent Engin (50), memleketi Sinop'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Levent Engin için bugün memleketi Sinop'un Ayancık ilçesindeki Salih Camii'nde tören düzenlendi. 3 gün önce babasını kaybeden Engin, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Denizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandıDenizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandıDenizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

PARTNER Onu gören doktor olduğuna inanmıyor! Onu gören doktor olduğuna inanmıyor!
Eskişehir narkotik polisinden dev bir operasyon dahaEskişehir narkotik polisinden dev bir operasyon daha
HDP'nin Çorlu teşkilat binasında aramaHDP'nin Çorlu teşkilat binasında arama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Podyumda elbisesi düşen modelin zor anları...

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Türkiye'nin kanını donduran cinayette gelişme: Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Minik Eymen'in aile dramı ortaya çıktı...

Evdeki yılan paniğe neden oldu

Bir günde ikinci yılan vakası!

Kayıp iki kız için arama çalışması başlatıldı

Polis her yerde onları arıyor!

16 gündür kayıp olan şahıs uçurumda ölü bulundu

Günlerdir kayıptı... Cansız bedeni uçurumda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.