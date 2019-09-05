Denizde boğulan özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SAMSUN'da, dün serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Levent Engin (50), memleketi Sinop'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görevli polis Levent Engin, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılıp kalp masajı yapılan Engin, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Engin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Levent Engin için bugün memleketi Sinop'un Ayancık ilçesindeki Salih Camii'nde tören düzenlendi. 3 gün önce babasını kaybeden Engin, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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