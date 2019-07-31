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Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ordu’nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Deniz Taş, hayatını kaybetti.

Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Deniz Taş, hayatını kaybetti. Deniz Taş’ın denizdeki sudaki hareketsiz bedenin yeri, fotoğraf çekimi için bölgede bulunan fotoğrafçıya ait ‘drone’ kamerası ile kısa sürede tespit edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş, arkadaşı Deniz Taş (36) kurtarmak istedi. Bir süre sonra arkadaşını kurtarmak isteyen Deniz Taş da akıntıya kapılarak, gözlerden kayboldu.

Boğulan şahsın yeri, drone ile tespit edildi
Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayda, bölgede düğün fotoğrafı çekmek için bulunan fotoğraf sanatçısı Şeref Akçay, denizde akıntıya kapılarak kaybolan şahsın yerini drone ile tespit etmeye çalıştı. Cihazı havalandırarak bölgede tarama yapan fotoğraf sanatçısı, suya gömülen şahsın bedenini yaklaşık 30 saniye içerisinde tespit ederek insanların o bölgeye yönelmesini sağladı. Çevredekiler tarafından kayık yardımıyla sudan çıkartılan ve kıyıya taşınan Deniz Taş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Çözüm bulamadık, drone havalandırdık”
Fotoğraf sanatçısı Şeref Akçay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekimi için Yason’a gittiklerini, böyle bir durumla karşılaşınca da kısa sürede müdahale için drone kaldırdığını söyledi. Akçay, “Daha çekime başlamadan birkaç kişinin ‘imdat’ seslerini duyduk. Durumu anladıktan sonra ambulansı ve sahil güvenliği aradık. Müdahale etmeye çalıştık ama su çok tehlikeliydi, bizim de girince boğulma riskimizin olduğu bir ortamdı. Bir tanesi arkadaşlar tarafından kurtarıldı. Diğeri de tamamen suya battı. Çözüm bulamadık, kimse cesaret de edemedi. Sonrasında biz drone kaldırdık. Drone ile suda arama yapmaya başladık ve sonra bulduk. Drone’nin olduğu noktaya hep beraber giderek kayık yardımıyla çıkarttık. Orada suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştık” dedi.

“Ambulans gelene kadar şahın sudan çıkartıldı”
“Orda drone sadece boğulan şahsın yerinin tespit edilmesi için kaldırıldı” diyen Akçay, “Drone sayesinde bulduk. Oradaki suyun dibine batan arkadaşı çıkartana kadar ambulans gelememişti. Biz şahsı dışarı çıkarttığımızda ambulans geldi. Drone sayesinde yaptık bunu açıkçası” şeklinde konuştu.

“Yasak da olsa hayat kurtarmak için drone kaldırmak zorundaydık”
Fotoğraf sanatçısı Akçay, jandarma ekiplerinin kendisine drone uçurma konusunda uyarıda bulunduğunu ancak yasak da olsa drone kaldırmak zorunda olduğunu ifade ederek, “Suyun dibine batan arkadaşı çıkarttıktan sonra onunla ilgili müdahale devam ederken, jandarma ekipleri de oradaydı. Bana burada drone uçurmanın yasak olduğunu hatırlattı. Ben de ekiplere bildiğimi söyledim. Belki buradaki konu münakaşa haline gelecekti ama oradaki durum zaten vahimdi, can kaybı olabilirdi. Bizimle birlikte o cümleyi duyan insanlar da rahatsız oldu. Beklenmeyen bir şeydi, orada 10 kere de ceza kesilseydi biz drone kaldırmak zorundaydık. Çünkü biz şahsı sudan çıkartıp kenara aldık. Biz eğer ambulansın gelmesini bekleseydik, o halen suyun dibinde olacaktı. En azından bir kurtulma ihtimali varsa, drone vesilesi ile müdahale edebilme şansımız oldu. Biz ona rağmen suya girerek, şahsı çıkarttık. Eğer yasaksa bile böyle durumlarda biz o cezayı göze aldık” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, boğulma tehlikesi geçiren Yunus Emre Aktaş, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

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