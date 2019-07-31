Denizde boğulan şahsın yeri, ‘drone’ ile tespit edildi

Ordu’nun Perşembe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isteyen Deniz Taş, hayatını kaybetti. Deniz Taş’ın denizdeki sudaki hareketsiz bedenin yeri, fotoğraf çekimi için bölgede bulunan fotoğrafçıya ait ‘drone’ kamerası ile kısa sürede tespit edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Yason Burnu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılan Yunus Emre Aktaş, arkadaşı Deniz Taş (36) kurtarmak istedi. Bir süre sonra arkadaşını kurtarmak isteyen Deniz Taş da akıntıya kapılarak, gözlerden kayboldu. Boğulan şahsın yeri, drone ile tespit edildi

Çevredekilerin büyük panik yaşadığı olayda, bölgede düğün fotoğrafı çekmek için bulunan fotoğraf sanatçısı Şeref Akçay, denizde akıntıya kapılarak kaybolan şahsın yerini drone ile tespit etmeye çalıştı. Cihazı havalandırarak bölgede tarama yapan fotoğraf sanatçısı, suya gömülen şahsın bedenini yaklaşık 30 saniye içerisinde tespit ederek insanların o bölgeye yönelmesini sağladı. Çevredekiler tarafından kayık yardımıyla sudan çıkartılan ve kıyıya taşınan Deniz Taş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

“Çözüm bulamadık, drone havalandırdık”

Fotoğraf sanatçısı Şeref Akçay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğraf çekimi için Yason’a gittiklerini, böyle bir durumla karşılaşınca da kısa sürede müdahale için drone kaldırdığını söyledi. Akçay, “Daha çekime başlamadan birkaç kişinin ‘imdat’ seslerini duyduk. Durumu anladıktan sonra ambulansı ve sahil güvenliği aradık. Müdahale etmeye çalıştık ama su çok tehlikeliydi, bizim de girince boğulma riskimizin olduğu bir ortamdı. Bir tanesi arkadaşlar tarafından kurtarıldı. Diğeri de tamamen suya battı. Çözüm bulamadık, kimse cesaret de edemedi. Sonrasında biz drone kaldırdık. Drone ile suda arama yapmaya başladık ve sonra bulduk. Drone’nin olduğu noktaya hep beraber giderek kayık yardımıyla çıkarttık. Orada suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştık” dedi. “Ambulans gelene kadar şahın sudan çıkartıldı”

“Orda drone sadece boğulan şahsın yerinin tespit edilmesi için kaldırıldı” diyen Akçay, “Drone sayesinde bulduk. Oradaki suyun dibine batan arkadaşı çıkartana kadar ambulans gelememişti. Biz şahsı dışarı çıkarttığımızda ambulans geldi. Drone sayesinde yaptık bunu açıkçası” şeklinde konuştu.