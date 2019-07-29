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Denizde boğularak ölen asker son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 20:08 | Son Güncelleme

Kırklareli’de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Piyade Er Yasin Kumuz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünden yaklaşık 2 ay önce askere giden Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izninde arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Kırklareli’de serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden Piyade Er Yasin Kumuz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toprağa verildi.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünden yaklaşık 2 ay önce askere giden Piyade Er Yasin Kumuz, çarşı izninde arkadaşları ile birlikte serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Kumuz’un cenazesi memleketine getirildi. Karakavuz köyünde düzenlenen cenaze töreninde Kumuz, kılınan cenaze namazı sonrası dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kdz. Ereğli Kaymamı İsmail Çorumluoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, gencin ailesi ve köy sakinleri katıldı.

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