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Denizde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 15:46 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Celal Demir (67) boğuldu.

Denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denize giren Celal Demir (67) boğuldu.
Güllerpınarı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde denize giren Celal Demir, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Celal Demir'in çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardımına gitti. Celal Demir'i kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Celal Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Demir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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