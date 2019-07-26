Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Tayfur KARA/TEKKEKÖY (Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Uğur Özbay (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte deniz kenarında piknik yapan Uğur Özbay, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Özbay, bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Özbay'ı arama çalışması başlattı. Ekiplerce, 1 saat süren çalışma sonucu Özbay'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

