HABER

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Uğur Özbay (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi.

Tayfur KARA/TEKKEKÖY (Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirip dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarılan Uğur Özbay (39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte deniz kenarında piknik yapan Uğur Özbay, serinlemek için denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Özbay, bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, Özbay'ı arama çalışması başlattı. Ekiplerce, 1 saat süren çalışma sonucu Özbay'a ulaşıldı. Sudan çıkarılan Özbay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!
Kan donduran cinayette 3 kişi tutuklandıKan donduran cinayette 3 kişi tutuklandı
El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan çocuk yaralandıEl frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan çocuk yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

Tepki çeken sözler: Fasulye pahalıysa yemeyeceksin

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden 'barış bildirisi' kararı

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.