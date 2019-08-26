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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 18:01 | Son Güncelleme

BARTIN'ın İnkum beldesinde, dün serinlemek için denize giren Cengiz Yuva (55), akıntıya kapıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'ın İnkum beldesinde, dün serinlemek için denize giren Cengiz Yuva (55), akıntıya kapıldı. Cankurtaran ekiplerince kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan Yuva, bugün yaşamını yitirdi.
Kastamonu'nun Araç ilçesinden dün sabah saatlerinde ailesiyle birlikte İnkuma gelen Cengiz Yuva, serinlemek için denize girdi. Bir anda akıntıya kapılıp çırpınmaya başlayan Yuva, bağırarak yardım istedi. Kumsalda bekleyen ve durumu fark eden Bartın Belediyesi İtfaiyesi Cankurtaran ekibi, suya girip Yuva'yı denizden çıkardı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Cengiz Yuva ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yuva, bugün hayatını kaybetti. Yuva'nın otopsisinin yapılmasının ardından Araç ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

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Denizde boğulma tehlikesi geçirdi, hastanede öldü

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