Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi böyle kurtarıldı

Pazarcı Mahallesi'ndeki Selinus Plajı'nda sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen bir erkek, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bu sırada sahilde bulunan Gazipaşa Belediyesi Halk Büfe İşletme ve İştirakler Müdürü Kemal Tufan ile yine belediyeye bağlı olarak çalışan cankurtaran İbrahim Yüksel, kıyıya dönemeyen ve denizde çırpındığını fark ettikleri kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Cankurtaran kıyıdan aldığı iple yüzerek, vatandaşın yanına giderken, aralarında Kemal Tufan’ın da olduğu kıyıdaki vatandaşlar hem cankurtaranı hem de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı iple çekerek, kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş daha sonra sahilden ayrıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BİLİNCİ KAPALI ÇIKARILDI

Aynı sahilde saat 13.00 sıralarında ise eşiyle plaja gelen Fatma Demirci boğulma tehlikesi atlattı. Bir süre güneşlendikten sonra hafif dalgalı denize giren Fatma Demirci, yaklaşık 2 metre boyundaki dalganın çarpmasıyla bir süre gözden kayboldu. Bu esnada suda çırpınan ve su yutan Demirci'yi gören bir otelin cankurtaranı Erol Erkul yüzerek, kadının yanına gitti. Cankurtaran, bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardığı kadına yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunarak, yuttuğu suyu dışarı çıkarıp, nefes almasını sağladı. Cankurtaranın hayata döndürdüğü Fatma Demirci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.