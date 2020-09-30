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Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi böyle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde girdikleri denizde boğulmak üzere olan biri kadın 2 kişi, çevredekiler ve görevli cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi böyle kurtarıldı

Pazarcı Mahallesi'ndeki Selinus Plajı'nda sabah saatlerinde kimliği bilinmeyen bir erkek, dalgalı olmasına rağmen denize girdi. Bu sırada sahilde bulunan Gazipaşa Belediyesi Halk Büfe İşletme ve İştirakler Müdürü Kemal Tufan ile yine belediyeye bağlı olarak çalışan cankurtaran İbrahim Yüksel, kıyıya dönemeyen ve denizde çırpındığını fark ettikleri kişiyi kurtarmak için harekete geçti. Cankurtaran kıyıdan aldığı iple yüzerek, vatandaşın yanına giderken, aralarında Kemal Tufan’ın da olduğu kıyıdaki vatandaşlar hem cankurtaranı hem de boğulma tehlikesi geçiren vatandaşı iple çekerek, kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş daha sonra sahilden ayrıldı. Boğulma tehlikesi geçiren kişinin kurtarılma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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BİLİNCİ KAPALI ÇIKARILDI

Aynı sahilde saat 13.00 sıralarında ise eşiyle plaja gelen Fatma Demirci boğulma tehlikesi atlattı. Bir süre güneşlendikten sonra hafif dalgalı denize giren Fatma Demirci, yaklaşık 2 metre boyundaki dalganın çarpmasıyla bir süre gözden kayboldu. Bu esnada suda çırpınan ve su yutan Demirci'yi gören bir otelin cankurtaranı Erol Erkul yüzerek, kadının yanına gitti. Cankurtaran, bilinci kapalı şekilde kıyıya çıkardığı kadına yaklaşık 15 dakika müdahalede bulunarak, yuttuğu suyu dışarı çıkarıp, nefes almasını sağladı. Cankurtaranın hayata döndürdüğü Fatma Demirci, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

SUDAN ÇIKARIP MÜDAHALE ETTİ

Fatma Demirci'yi kurtarıp, hayata döndüren cankurtaran Erol Erkul, "Burada elimizden geldiğince vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Bugün böyle bir durumla karşılaştık, bizler de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Dalga ağzından, vakayı bilinci kapalı olarak aldık. Su içerisinden çıkardıktan sonra gerekli müdahaleleri elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu arada 112'yi aradık. Sağlık ekipleri geldi ve hastaneye götürdü" dedi.

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'YOĞUN DALGALARDAN DOLAYI KIYIYA ÇIKAMADI

Belediyeye bağlı cankurtaran İbrahim Yüksel de "Sabah denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek isteyenleri uyardık. Uyarılarımızı dinlemeyerek, denize giren biri, yoğun dalgalar nedeniyle kıyıya çıkamadı. Biz müdahale ettik ve vatandaşı ip yardımıyla sağ salim çıkarttık. Bugün ikinci vakayı burada yaşadık. Arkadaşlarımızla ona da müdahale ettik. Allah'a şükür onun da durumu iyi" diye konuştu.

(DHA)


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