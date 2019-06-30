HABER

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 17:31 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.Alınan bilgiye göre, Karasu’da denize giren üç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si kurtarıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si cankurtaran ekiplerince kurtarılırken, diğer genci arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Karasu’da denize giren üç arkadaş, dalgalar sebebiyle denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Adeta dalgalarla boğuşan Ş.S. (24) ve Ö.S.’nin (23) imdadına cankurtaran ekipleri yetişti. Jetski ile yardıma giden ekipler, iki genci kurtardı. Kurtarılan iki kişi yapılan ilk müdahaleler sonrasında Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Özgür S. (20) ise dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Suda kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si kurtarıldı

Denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2’si kurtarıldı

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Başına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladıBaşına maganda kurşunu isabet eden genç ağır yaraladı
Yol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdiYol kenarında yatan genç polisi alarma geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

1 milyon liralık soruyu açtırdı!

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

Türkiye'den Hafter güçlerinin küstah tehdidine sert yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Emniyeti'nden Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

İzmir'de korkunç kaza! 2 ölü

İzmir'de bu sabah! Korkunç...

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.