Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren Şehlevent Özkal (77), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Payallar Mahallesi'nde dün saat 18.30 sıralarında yüzmek için denize giren Şehlevent Özkal, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren kadını fark edenler yardımına gitti. Sudan çıkarılan Özkal için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özkal, ambulansla özel hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Özkal, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Şehlevent Özkal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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