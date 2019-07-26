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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 19:50 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, serinlemek için denize giren Neriman Aydın (65) akıntıya kapıldı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

Hüseyin KALAY/YAKAKENT(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Yakakent ilçesinde, serinlemek için denize giren Neriman Aydın (65) akıntıya kapıldı. Cankurtaranlar tarafından kurtarılan Aydın, hastanede tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra, Yakakent'te Bahçelievler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Neriman Aydın akıntıya kapıldı. Suda çırpınmaya başlayan Aydın’ı cankurtaranlar fark etti. Suya giren cankurtaranlar Aydın’ı denizden çıkarıp kıyıya getirdi. Yarı baygın haldeki Aydın'a ilk müdahale cankurtaranlar tarafından yapılırken, çevredekilerin ihbarıyal olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci açık olan Neriman Aydın, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın kurtarıldı

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