HABER

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

KURTARILAMADI Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarılamadı (2)

KURTARILAMADI
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman Gülkan Kan (27), kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Gürkan Kan'ın cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Gülkan Kan'ın, boğulmadan önce denizde kayda aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Birçok sinema filminde kameraman olarak görev alan Kan'ın ölümü arkadaşlarını hüzne boğdu.

FOTOĞRAFLI

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarılamadı (2)Denizde boğulma tehlikesi geçiren kameraman, kurtarılamadı (2)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Antalya’da orman yangınıAntalya’da orman yangını
Hastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobille çarpıştı: 4 yaralıHastaneden dönen motosiklet hastaneye giden otomobille çarpıştı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

İmamoğlu uyardı: Suç işlemek anlamına geliyor

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Adana'da çok acı olay... Annenin feryadı yürek yaktı

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

Mayolu poz verdi! Basenleri gündem oldu

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

50 bin lira harcadı! Tam 10 yıldır topluyor

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İstanbul'da hareketlilik! Mahalle bekçisi ateş ederek durdurdu

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı: 4 kişi yaralı

Beşiktaş taraftarları zincirleme kaza yaptı! Yaralılar var

Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.