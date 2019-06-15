Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, ambulansta hayata döndürüldü

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan Mustafa Pala (61), cankurtaran tarafından kurtarıldı. Kalbi duran Pala, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Söke Sanayi Sitesi'ndeki zirai aletler firmasında çalışan Mustafa Pala, 3 arkadaşıyla birlikte mesaiden sonra serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Pala, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaran Pala'yı kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi cankurtaran ve arkadaşları yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Pala'nın kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansa alınan Pala, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Pala'nın tedavisi sürüyor.

