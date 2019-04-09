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Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Bandı Balıkçı barınağı mevkisi açıklarında şamandıraya tutunarak yardım isteyen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Alper Bayrak'ı bota alarak karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Bayrak'a 153 lira idari para cezası uygulandı.

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boğulma tehlikesi Fethiye kurtarma Muğla Sahil Güvenlik

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