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Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan 61 yaşındaki Norveçli erkek turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.Avsallar Mahallesi’nde önceki gün saat 15.00 sıralarında denize giren Norveç uyruklu Bjorn Jatten (61), bir süre yüzdükten sonra suda batıp, çıkmaya başladı.

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi atlatan 61 yaşındaki Norveçli erkek turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Avsallar Mahallesi’nde önceki gün saat 15.00 sıralarında denize giren Norveç uyruklu Bjorn Jatten (61), bir süre yüzdükten sonra suda batıp, çıkmaya başladı. Turistin çırpındığını gören çevredekiler, yüzerek yardıma gitti. Kıyıya çıkarılan Jatten, çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Jatten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Norveçli turistin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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