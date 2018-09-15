Denizde botu batan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, botu batan ve suda zor anlar yaşayan 3 kaçak göçmeni kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren kaçaklardan biri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Bodrum'daki Karaada açıklarında bu sabah devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, denizde boğulmak üzere olan 3 kişiyi fark etti. TCSG-901 ekipleri tarafından can simidi verildikten sonra bota alınan bu kişilerin, Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren 1 kaçak göçmenin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan tıbbi müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmen tedaviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçakların, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Mahkeme yasak aşk itirafıyla sarsıldı!
Umut Ali Özmen Türkiye Başkonsolosluğuna teslim edildi
AK Partili Mehmet Metiner: Meclis'te israf had safhadaydı
Ermenistan, Azerbaycan yerleşim yerlerine saldırdı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na olay sözler: İspatlasınlar siyaseti bırakırım!
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum