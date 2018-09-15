Denizde botu batan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, botu batan ve suda zor anlar yaşayan 3 kaçak göçmeni kurtardı. Boğulma tehlikesi geçiren kaçaklardan biri hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bodrum'daki Karaada açıklarında bu sabah devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, denizde boğulmak üzere olan 3 kişiyi fark etti. TCSG-901 ekipleri tarafından can simidi verildikten sonra bota alınan bu kişilerin, Filistin ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Boğulma tehlikesi geçiren 1 kaçak göçmenin sağlık durumunun kötü olduğu görüldü. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan tıbbi müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmen tedaviye alındı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçakların, kimlik tespitinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

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