Denizde bulunan cesetle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aylar önce defnedilmiş ama...

Hafta sonu Sinop İnceburun mevkisinde denizde bir ceset bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edildi ve cesetle ilgili akılalmaz gerçek ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu cansız bedenin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Hacı Mustafa Aydoğan’a ait olduğu belirlendi.

MEZARI SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLMUŞ

Aydoğan, yaklaşık 14 ay önce vefat etmiş, mezarı ise 27 Haziran sel felaketinde sulara kapılarak kaybolmuştu.

Ailesinin teşhis ettiği cenazenin bozulmadığı görülürken Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi ile kimlik doğrulaması da yapıldı. (İHA)



