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Denizde bulunan cesetle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aylar önce defnedilmiş ama...

05.07.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta denizde bulunan ceset ile ilgili şoke eden detaylar ortaya çıktı. Denizden çıkan cesedin 14 ay önce vefat etmiş bir kişiye ait olduğu tespit edildi. Öte yandan cesedin 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan bir mezardan sürüklendiği anlaşıldı. Ailesinin teşhis ettiği cenazenin bozulmadığı görüldü ve DNA testi ile kimlik doğrulaması yapıldı.

Denizde bulunan cesetle ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Aylar önce defnedilmiş ama...

Hafta sonu Sinop İnceburun mevkisinde denizde bir ceset bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edildi ve cesetle ilgili akılalmaz gerçek ortaya çıktı. Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu cansız bedenin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Hacı Mustafa Aydoğan’a ait olduğu belirlendi.

MEZARI SEL SULARINA KAPILARAK KAYBOLMUŞ

Aydoğan, yaklaşık 14 ay önce vefat etmiş, mezarı ise 27 Haziran sel felaketinde sulara kapılarak kaybolmuştu.

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Ailesinin teşhis ettiği cenazenin bozulmadığı görülürken Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA testi ile kimlik doğrulaması da yapıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu Sinop
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