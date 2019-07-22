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Denizde can pazarı: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 00:49 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde denize giren 3 çocuktan 1’i hayatını kaybetti, 1’i kayboldu, 1’i de boğulmaktan son anda kurtuldu.Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Halil Sade (15), Emre Saç (16) ve Yasir İskar, denize girmek için Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine geldi.

Denizde can pazarı: 1 ölü, 1 kayıp, 1 yaralı

Kırklareli’nin Kıyıköy beldesinde denize giren 3 çocuktan 1’i hayatını kaybetti, 1’i kayboldu, 1’i de boğulmaktan son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden Halil Sade (15), Emre Saç (16) ve Yasir İskar, denize girmek için Kırklareli’nin Kıyıköy beldesine geldi. Öğle saatlerinde yüzmek için denize giren 3 çocuk bir müddet sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Halil Sade’nin cansız bedenine ulaşılırken, Emre Saç ise yaralı olarak kurtuldu. Akıntılarda kaybolan 16 yaşındaki Yasir İskar’ın ise arama çalışmaları devam ediyor.

Adli tıp kurumuna gönderildi
Denizden cansız bedeni çıkarılan Halil Sade otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı olarak kurtarılan Emre Saç ise önce Vize Devlet Hastanesine ardından İstanbul’daki bir hastaneye nakledildi.

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