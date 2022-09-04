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  4. Denizde can pazarı... 7 kişilik aile ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Denizde can pazarı... 7 kişilik aile ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

04.09.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denizde can pazarı yaşandı. Kuvvetli rüzgar ve dalgaya rağmen denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, kıyıya yakın bir mesafede akıntıya kapıldı. Kıyıya dönemeyen ailenin seslerini duyan cankurtaran ekipleri, denize girerek saniyeler içerisinde aileyi ölümün kıyısından aldı. Korku dolu o anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte denizde yaşanan can pazarının detayları...

Denizde can pazarı... 7 kişilik aile ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan olay, Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan Sahilpark yanındaki Cankurtaran Grup Amirliği önünde meydana geldi. Kule 10 önünde denize giren 7 kişilik yabancı uyruklu aile, bir anda dalgaların arasında kaldı.

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Şiddetli rüzgar ve boyu yaklaşık 2 metreyi bulan dalgaya rağmen denize giren aile, kıyıya yakın bir mesafede olmalarına rağmen, akıntı sebebiyle geri dönemedi.

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Bağrışmalar üzerine 4 kişilik cankurtaran ekibi, ve bir jetski, ailenin olduğu yere gitti. Saniyeler içinde boğulma vakasına müdahale eden ekipler, aileyi sudan çıkarttı.

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Saat 13.30 itibariyle de Karasu Kaymakamlığı tarafından denize girişler bir gün süreyle kısıtlandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya boğulma
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