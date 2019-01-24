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Denizde can pazarı! Böyle kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Kadıköy'de çevik kuvvet polisi denize düşen genç kızı suya atlayarak kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı objektiflere an be an yansıdı. 16 yaşındaki genç kızın denizdeki çırpınışlarını fark eden çevik kuvvet polisi, Kadıköy İskele'den denize atladı. Vatandaşlarsa can simidi ve sopa uzatarak yardım etti.

Çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirirken, diğer polis memurları da denize demir sopa uzatarak kıyıya çıkmasına yardım etti. İşte 5 dakika boyunca suda çırpınan kızın kurtarılma nında yaşadıkları...

Çevik kuvvet polisi denize düşen genç kızı böyle kurtardı

Kadıköy'de denize düşen genç kızı bir Çevik Kuvvet polisi buz gibi suya atlayarak kurtardı. Denizde yaşanan can pazarı kameralarca saniye saniye kaydedildi. Olay Kadıköy İskele'de önceki gün meydana geldi.
Bilinmeyen bir nedenden denize düşen 16 yaşlarındaki genç kızı fark eden bir çevik kuvvet polisi hemen buz gibi denize atladı. Vatandaşların can simidi attığı çevik kuvvet polisi genç kızı yüzerek kıyıya kadar getirdi.
Bu sırada karada bulunan polisler polise demir bir sopa uzatarak kıyıya çıkması için yardım etti. Genç kız hastaneye kaldırılırken, denizde yaşanan can pazarı saniye saniye objektiflere yansıdı.
Görüntülerde çevik kuvvet polisi yüzerek kızın yanına gidiyor. Ardından genç kızı can simidi ile kıyıya getiriyor. Kızın bilincinin kapalı olduğu görülürken, diğer polisler demir bir sopa uzatıp kahraman polise yardım ediyor.
Görgü şahitleri ise, "Kız beş dakika suda kaldı. Onu gören çevik kuvvet polisi hemen denize atladı. Kızı kurtardı. Büyük korku yaşadık" dedi.
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Çevik kuvvet polisi polis kadıköy

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