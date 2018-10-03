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Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 11:41 | Son Güncelleme

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, dün denizde cansız bedeni bulunan kadının, Emine Bayraktar (26) olduğu belirlendi.

Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, dün denizde cansız bedeni bulunan kadının, Emine Bayraktar (26) olduğu belirlendi.
Akçaabat sahilinde, dün saat 11.30 sıralarında, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark edenler, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıçlar, kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, olaydan kısa süre önce sahilde görülen kadının intihar etmiş olabileceğini söyledi. Yapılan incelemede, denizde cansız bedeni bulunan kadının, Emine Bayraktar (26) olduğu tespit edildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olduğu belirlenen Bayraktar'ın cenazesinin, ilçede toprağa verileceği öğrenildi. Emine Bayraktar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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