Denizde cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

Emre KOLTUK/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, dün denizde cansız bedeni bulunan kadının, Emine Bayraktar (26) olduğu belirlendi.
Akçaabat sahilinde, dün saat 11.30 sıralarında, deniz yüzeyinde ceset olduğunu fark edenler, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen dalgıçlar, kadın cesedini kıyıya çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Görgü tanıkları, olaydan kısa süre önce sahilde görülen kadının intihar etmiş olabileceğini söyledi. Yapılan incelemede, denizde cansız bedeni bulunan kadının, Emine Bayraktar (26) olduğu tespit edildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olduğu belirlenen Bayraktar'ın cenazesinin, ilçede toprağa verileceği öğrenildi. Emine Bayraktar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Instagram çöktü mü? Peki Instagram neden açılmıyor? '5xx Server Error' hatası nedir?
Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili yeni gelişme! Meclis'e geliyor
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bir günlük harcaması ne kadar?
Suriye'den Türkiye'ye 'tek şartlı' mesaj
Lüks plazadaki dehşette yeni gelişme!
Financial Times yazarı David Gardner: Türkiye'yi ABD, Suriye ve AB ile ilgili zor seçimler bekliyor
Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken
Bülent Arınç'tan Abdullah Gül açıklaması: Yapılan terbiyesizlikleri affedemem!
Aile hekimlerinde e-reçete dönemi! Yeni uygulama İzmir'de başladı
'Didim belediye binası icradan satılık' iddiası
Yolcunun hayatını kurtarmıştı! Ünlü pilot pazarlama şefi oldu
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum