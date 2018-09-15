Denizde ceset ihbarından çöp poşeti çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da Atakum ilçesi sahilinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgede arama yaptı. Bahse konu noktada ceset yerine çöp poşetine rastayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan vatandaşlar, serinlemek için girdikleri denizde ceset gördüklerini sanıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen yere sevk edilen polis ekipleri denizde arama yaptı. Dalgıç polisler de bahse konu alana dalış yaparak ceset aradı. Yaklaşık 1 saat boyunca belirtilen noktada arama yapan dalgıçlar, ceset yerine çöp poşedine ulaşması sonucu arama çalışmalarını sonlandırdı. Arama çalışmalarının sona ermesiyle rahat bir nefes alan çevredekiler de, yeniden denize girerek yüzmeye devam etti.
FOTOĞRAFLI
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 3,5 milyon liralık araç yolda kaldı
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum