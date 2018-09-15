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Denizde ceset ihbarından çöp poşeti çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 16:39 | Son Güncelleme

SAMSUN'da Atakum ilçesi sahilinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgede arama yaptı.

Denizde ceset ihbarından çöp poşeti çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN'da Atakum ilçesi sahilinde ceset olduğu ihbarını alan polis ekipleri bölgede arama yaptı. Bahse konu noktada ceset yerine çöp poşetine rastayan ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Sahilde bulunan vatandaşlar, serinlemek için girdikleri denizde ceset gördüklerini sanıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen yere sevk edilen polis ekipleri denizde arama yaptı. Dalgıç polisler de bahse konu alana dalış yaparak ceset aradı. Yaklaşık 1 saat boyunca belirtilen noktada arama yapan dalgıçlar, ceset yerine çöp poşedine ulaşması sonucu arama çalışmalarını sonlandırdı. Arama çalışmalarının sona ermesiyle rahat bir nefes alan çevredekiler de, yeniden denize girerek yüzmeye devam etti.

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